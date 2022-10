FIGURA: Francisco Moura (Famalicão)

Assumiu a titularidade que tem vindo a ser de Rúben Lima e justificou-a por inteira. Francisco Moura esteve sempre muito ativo no lado esquerdo e acabou por ser ele a apontar o golo que valeu os três pontos para o Famalicão. Após cruzamento de Puma Rodriguez, apareceu como um ponta de lança a cabecear para a vitória.

MOMENTO DO JOGO: Primeira oportunidade, primeiro golo

Foi assim que o Famalicão se adiantou no marcador. Já com 20 minutos de jogo, ainda os famalicenses não tinham chegado com perigo à baliza pacense. Num excelente passe de Penetra, Kadile apareceu isolado e abriu o marcador, não deixando que os forasteiros tomassem a dianteira do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Rui Pires (Paços Ferreira): Foi o pêndulo do meio-campo da formação pacense. Rui Pires esteve sempre em rotação máxima, impedindo que os três médios famalicenses criassem jogo pelo meio. Esteve bem, também, na fase de construção.

Kadile (Famalicão): Roubou, surpreendentemente, a titularidade a Ivo Rodrigues e acabou por justificar com um golo. Aguentou bem a pressão do central pacense e, na cara de Vekic, não perdoou. Perto do intervalo, ficou a centímetros do golo, com um remate em arco da fora da área.