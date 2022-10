João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Paços Ferreira:

«Vitória difícil, contra uma boa equipa. É a terceira vitória nos últimos quatro jogos, mas temos a consciência de que podíamos ter feito mais. A forma como estamos a competir é muito importante para nós. Estamos mais agressivos, mais rápidos, embora hoje tenha faltado velocidade na parte ofensiva.

Entrámos mal no jogo, precipitados, lentos, reações lentas e havia desconfiança de nós próprios. Corrigimos uma ou outra situação ao intervalo e fomos felizes no momento em que fizemos o golo. Pudemos relaxar mais um pouco e não precisamos de pressionar alto. Vitória importante e com a consciência

[segundo golo foi o momento do jogo?] Para nós foi muito importante porque falámos no intervalo que tínhamos de ser mais consistentes para controlar o jogo. O golo do Moura trouxe-nos mais confiança. Defensivamente estivemos bem, estivemos sólidos e penso que não houve oportunidades de golo na segunda parte. O resultado acaba por ser justo.»