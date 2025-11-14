Em semana de jogos de seleções, Famalicão e Paços de Ferreira disputaram um encontro de preparação no Minho, esta sexta-feira, que terminou com triunfo dos castores por 4-2.

Yassir Zabiri, que brilhou ao serviço de Marrocos no Mundial sub-20, bisou a favor dos famalicenses, mas João Pinto fez o mesmo no lado do Paços. Costinha e João Victor apontaram os restantes golos do conjunto da II Liga.

O Famalicão volta a entrar em campo em jogos oficiais no próximo dia 22 de novembro, na visita ao Estoril, na 4.º eliminatória da Taça de Portugal.