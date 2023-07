O médio português Pedro Brazão foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Bodrumspor, que alinha no segundo escalão do futebol turco.

O jogador de 20 anos assinou um contrato válido por três temporadas, ou seja, até 2026.

Brazão estava no Famalicão há duas épocas, mas não se conseguiu afirmar na equipa principal e dividiu o tempo de jogo com os sub-23. Na última temporada, somou apenas sete encontros pelo conjunto principal dos minhotos, enquanto no ano anterior tinha disputado 15 partidas.

Formado nos franceses do Nice, Pedro Brazão também já passou pelos suíços do Lausanne.