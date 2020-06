Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Famalicão:

«Não estou surpreendido com a qualidade da minha equipa, trabalhamos para isso. Podemos é ficar surpreendidos quando as coisas não saem bem porque somos exigentes e queremos mais. A equipa tem uma atitude muito boa no dia a dia e a tem tido um comprometimento muito bom.

Quem trabalha assim, as coisas saem. Às vezes a sorte acompanha, outras vezes não, mas quem trabalha sério normalmente tem sucesso. Nada de embandeirar em arco porque o caminho é longo e árduo. A qualidade sempre cá esteve, mas o compromisso e a atitude coletiva têm melhorado a cada partida. O caminho é este.

A segunda parte foi sofrida em termos emocionais, porque tivemos oportunidades para dilatar o marcador e sossegar na partida. Não foi o Famalicão que entrou adormecido, nós é que não deixámos que eles pusessem em prática o seu modelo de jogo. Há muito mérito do Portimonense.»