O Sporting desloca-se este sábado a Famalicão, num jogo especial para Pedro Gonçalves: o melhor marcador do campeonato regressa ao estádio onde se projetou para o futebol nacional. Um regresso que o próprio Famalicão está a acompanhar com grande interesse, porque também para o clube é especial.

«Não serei indiferente ao regresso, porque o Pedro Gonçalves é uma das bandeiras para o que queremos que seja o Famalicão: um jogador jovem, com muita qualidade e que precisou de um espaço competitivo para se afirmar. Esse espaço foi dado pelo Famalicão. Mérito para o Famalicão por ter potenciado o talento e muito mérito para o Pedro Gonçalves porque encontrou capacidade para reproduzir o seu talento», referiu Miguel Ribeiro, CEO do Famalicão.

«Hoje o Pedro Gonçalves é um jogador em destaque do nosso campeonato, um português em destaque na Europa e por isso é um orgulho para nós receber o Pedro Gonçalves. A marca Pedro Gonçalves é o que queremos no clube: qualidade nos jogadores, qualidade no jogo e coragem na aposta.»

Miguel Ribeiro falava à margem da apresentação de um protocolo do Famalicão com um novo parceiro, acabando por ser questionado sobre se o Famalicão está disponível para vender já ao Sporting os restantes 50 por cento do passe de Pedro Gonçalves que ainda detém. O CEO acabou por não responder, fugindo à pergunta.

«O Pedro Gonçalves foi transferido no verão, por valores que são públicos. Portanto o contrato entre o Sporting e o Famalicão está feito. Foi um contrato que satisfez o Famalicão, o Sporting e o Pedro Gonçalves. Acho que se revelou uma aposta acertada de todos.»