O Famalicão apresentou-se aos sócios e adeptos esta terça-feira, com um empate a dois golos diante do Deportivo da Corunha.

A equipa de Armando Evangelista inaugurou o marcador aos três minutos, por Óscar Aranda, que bisou no segundo tempo, desta feita de penálti (54m). O conjunto do segundo escalão espanhol, contudo, conseguiu chegar à igualdade, com golos de Barbero (60m) e Lucas Pérez (74m).

Refira-se que o jogo foi interrompido pelo árbitro João Pinheiro, ainda antes do intervalo, devido a um ataque de abelhas na bancada em que estavam instalados os adeptos do Deportivo.

Policias, bombeiros e as duas equipas médicas dos clubes prestaram auxílio aos adeptos, que acabaram por ser recolocados junto dos apoiantes da casa.

O último teste da pré-época dos famalicenses está marcado para o próximo sábado, frente ao Moreirense. A 11 de agosto, dá-se o arranque oficial da temporada, com a receção ao Benfica, na jornada inaugural da Liga.