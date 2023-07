O Famalicão venceu este sábado o Trofense por 1-0, num jogo-treino que se realizou à porta fechada.

Jhonder Cádiz foi o autor do único golo do encontro que abriu a festa de apresentação do plantel aos sócios, numa cerimónia que está a decorrer na noite deste sábado no centro da cidade.

A formação comandada por João Pedro Sousa regressa ao trabalho na próxima segunda-feira para preparar o primeiro jogo oficial da época, que acontece no dia 23 de julho, frente ao Belenenses, num jogo a contar para a primeira fase da Taça da Liga.