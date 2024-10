O treinador do Famalicão, Armando Evangelista, antecipou esta quinta-feira um jogo de grau de dificuldade elevado diante do Rio Ave, na abertura da jornada oito da Liga.

«Trabalhámos bem, com foco no Rio Ave, cientes das dificuldades que vamos ter pela frente. O Rio Ave, em casa, ainda não perdeu. Vamos ter um estádio em que as condições climatéricas, nomeadamente o vento, podem ser uma condicionante. Mas, dentro dessas condicionantes, procurámos uma estratégia para contrariar isso tudo», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Sem faturar há dois jogos, o técnico reconhece a urgência dos famalicenses de regressar aos golos.

«Precisamos de fazer golos, são factos e não há que esconder. Nos últimos três jogos, não ganhámos, mas também não perdemos, e estivemos mais próximos de ganhar do que de perder. Podemos olhar para isto de duas formas, também para a coesão defensiva que temos demonstrado. Somos a segunda defesa menos batida», defendeu.

«Mais importante do que fazer ou não golos, é aquilo que temos produzido. A evolução, o foco e o trabalho que eles têm demonstrado mostra que estamos muito mais próximos de voltar às vitórias», prosseguiu.

«É óbvio que nós não queremos empatar. E os jogadores querem ganhar tanto como os nossos adeptos, como a equipa técnica, a direção. Toda a gente quer ganhar. Mas estão tranquilos porque têm a noção daquilo que têm produzido. Não me parece que a equipa esteja mais ansiosa por isso», continuou, sobre a forma recente da equipa.

Do outro lado está um Rio Ave que sofreu uma derrota pesada em casa do Sp. Braga na última jornada, mas Evangelista prefere frisar a competência do técnico dos vilacondenses, Luís Freire.

«Todas as equipas passam por ciclos positivos, ciclos negativos, ciclos intermédios. E é óbvio que quando se passa por um ciclo que não é tão positivo e que não vai ao encontro das expectativas dos adeptos, existe contestação. Conheço bem o [Luís] Freire e sei a sua competência e também sei que o que eles têm feito não vai ao encontro de alguns resultados que têm apresentado. Nós temos é que estar focados na nossa estratégia e em querer ganhar.»

O Famalicão joga esta sexta-feira em casa do Rio Ave, a partir das 20h30.