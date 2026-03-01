Hugo Oliveira disse na sala de imprensa que faltou definição no último terço. O treinador do Famalicão referiu que, caso tivesse marcado, o jogo ia abrir e seria diferente.

Análise ao jogo

Acho que foi um jogo que me deixa amargurado porque levamos o jogo para onde queríamos. Estes jogos, contra uma equipa boa, criámos situações para definir e nestes jogos temos de definir bem. Se o fizéssemos, o jogo ia abrir e como não fizemos, o jogo esteve 0-0 e com esse resultado tudo pode acontecer e o adversário no fim acreditou. Temos de definir melhor.

Fica a frustração de uma má primeira parte ou por não marcar?

A primeira parte a frustração que fica foi não termos tido mais bola e nem sempre conseguimos encontrar os caminhos certos. Na segunda parte, isso já não aconteceu, encontrámos os caminhos, tivemos um golo cantado, mas no futebol nem sempre há justiça. É mais um jogo sem sofrer, onde jovens jogadores quiseram ir embora com três pontos, tiveram oportunidade para fazer, mas pelo menos evoluíram mais.