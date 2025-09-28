Hugo Oliveira lamentou a falta de eficácia, mas ficou satisfeito com a atitude da equipa. O treinador do Famalicão disse que os jogadores seguiram à risca o que lhes foi pedido e por isso não há nada a apontar.

Como é possível fazer 28 remates e não ganhar o jogo?

O futebol não é um jogo de números e de intenção, é um jogo de finalização. Não ganhámos o resultado, mas fica vincada uma vez mais a nossa coragem para o jogo. Desde o primeiro minuto que pressionamos um adversário e impedir que fizesse a sua construção. Chegámos ao final deste jogo com 28 remates à baliza, tivemos um golo anulado por dois centímetros, mas não posso dizer que não estou orgulhoso dos jogadores porque seguiram à risca a ideia de jogo. Somos ambiciosos, somos exigentes, queríamos ganhar, apesar de merecermos.

Fica o sentimento de frustração com o resultado?

Obviamente! Fica o sentimento de alguém que fez o trabalho todo e não foi reconhecido por isso. Não podemos esquecer que é um Famalicão-Rio Ave a um domingo à noite, muita gente não viu, e que o que fica é o resultado. Foi um jogo de intenções do Famalicão, um caudal imenso de oportunidades. Foi mais um jogo sem sofrer golos, em que não nos distraímos e que fomos à procura das nossas ideias. Empatamos contra uma equipa recheada de talento. Tem jogadores muito rápidos na saída, muito talento no um para um, vai lutar por outras coisas, mas hoje foi dia de Famalicão. Fico com frustração por chegar ao fim e não poder dar os parabéns pela vitória a estes jogadores.