João Pedro Sousa quer que o Famalicão dê continuidade ao que tem feito nos últimos jogos e revelou, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Rio Ave, que os jogadores estão agora «mais competitivos, mais confiantes».

«É isso tudo que queremos levar para o jogo. Não podemos ser ingénuos e esperar que as coisas que aconteceram nos últimos jogos aconteçam por acontecer. Ou seja, temos de ir à procura. Foi isso que aconteceu no último jogo, há dois jogos e há três», referiu.

«O passado do Rio Ave demonstra-nos que é uma equipa muito organizada, uma equipa com uma forma de jogar muito vincada. Vai-nos trazer dificuldades. Mas estamos num momento em que é fundamental olharmos para nós por razões diferentes de há uns meses. Felizmente agora podemos olhar para nós, porque estamos a atravessar um bom momento. É muito importante consolidarmos esta performance que temos demonstrado nos últimos jogos.»

O treinador do Famalicão garantiu estar «muito satisfeito» com o desempenho do Famalicão nos últimos jogos, destacando, essencialmente, o trabalho desenvolvido pelos jogadores.

«Isto é o trabalho de todos. É o trabalho essencialmente dos jogadores, do trabalho que têm durante a semana por aceitarem uma ideia, uma proposta de trabalho. Quando é assim é fácil trabalhar. Claro que no futebol é tudo muito complexo e por vezes não acontecem ao nível dos resultados. Mas manter isto também é muito complicado. Difícil é manter o nível exibicional alto, manter vitórias consecutivas, manter um espírito anímico sempre muito equilibrado. Tudo isso é fruto do trabalho da semana.»

O Famalicão, em 14.º lugar, com 17 pontos, recebe este domingo, às 20:30, o Rio Ave, em 10.º, com 20, numa partida da 17.ª jornada da Liga, que será arbitrada por João Gonçalves, da associação do Porto.