Silaidopoulos, na sala de imprensa, disse que a equipa merecia a vitória neste encontro. O técnico do Rio Ave disse que gostou de sentir o apoio dos adeptos e acredita que a equipa vai sair da situação difícil em que se encontra.

Análise ao jogo

Foi um jogo em que merecemos mais do que um ponto. Começámos muito bem, tivemos oportunidade para marcar, depois houve equilíbrio e nos últimos minutos criámos muitas dificuldades ao Famalicão.

Ter os adeptos com a equipa é importante?

É muito importante sentirmos que os adeptos reconhecem o nosso esforço e percebem o jogo. Eles veem a energia que temos, a atitude, o esforço que a equipa coloca nos jogos e acho que os adeptos gostam disso. Desde o primeiro minuto que sentimos o amor dos adeptos. O apoio deles é muito importante para nós, só temos de agradecer, porque nos dão a energia importante para não perdermos.

É mais importante não perder ou está frustrado por não ganhar?

Claro que não pensamos no empate, estamos a pensar em ganhar. Em todos os jogos queremos ganhar e contra o Famalicão não conseguimos acertar na baliza. Não é fácil e as minhas últimas palavras no balneário foi que não podemos estar satisfeitos com a performance da equipa porque precisamos de pontos. Eu sou o responsável pela equipa e acredito que vamos dar a volta à situação.