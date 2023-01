Declarações de Rui Fonte, jogador do Famalicão, em declarações na flash interview da Sport tv, após a derrota do Famalicão no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, por 4-1, na 16.ª jornada da Liga:

«[Famalicão tentou jogar de forma aberta] Resumiu-se um pouco à eficácia inicial do FC Porto que condicionou a nossa estratégia. Conseguiram fazer três golos nos primeiros três remates. Com 1-0 ou 2-0 seria difícil, com 3-0 então... Mas, na segunda parte, conseguimos organizar-nos e dar uma imagem diferente dentro do que queríamos mostrar. O FC Porto acabou por ser superior mas também vínhamos de uma senda muito boa, a demonstrar bom futebol e boa atitude, queríamos dar continuidade, não vir apenas à procura do empate. A eficácia do FC Porto quebrou-nos a estratégia e agora temos de olhar já para o Rio Ave e para o nosso objetivo, que é ganhar.

[O que tinham pensado inicialmente?] Passava por criar o ímpeto que o FC Porto costuma ter nos jogos. Ter a nossa identidade e quebrar o ímpeto que o FC Porto imprime. Na primeira parte, foram claramente superiores. Na segunda, conseguimos dar outra imagem, passava mais por controlar o jogo com bola, sabendo que é difícil contra uma equipa como o FC Porto, mas sem dúvida que a segunda parte foi melhor do que a primeira, porque conseguimos ter um pouco mais de controlo em relação ao que é o FC Porto.

[Importância do golo marcado] Tem a mesma importância do que até aqui, quero é ajudar a equipa. Nos últimos jogos tenho ajudado noutras funções. Dou sempre o meu melhor. Tentei ajudar os meus colegas, hoje noutra posição ao contrário dos jogos anteriores. O meu objetivo, ao longo da minha carreira, foi sempre ajudar os meus colegas e as equipas onde estou.

[Confiança da equipa é outra nesta fase?] Empatámos com o Tondela, mas fomos claramente superiores, demonstrámos isso. Contra o Estoril, demos início a uma senda vitoriosa, tivemos este jogo que é apenas um acidente de percurso, porque estamos já com o objetivo de, a partir de amanhã, trabalhar o jogo com o Rio Ave.»