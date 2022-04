O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, na conferência de imprensa no Estádio Municipal de Famalicão, após a vitória por 3-1 sobre o Estoril:

«[Análise ao jogo] Jogo difícil. Tinha partilhado e definimos que o objetivo único era ganhar e isso transmite mais tensão e pressão. A equipa correspondeu, numa das nossas saídas provocámos uma expulsão que é determinante no jogo. Tentámos chegar ao golo, o Estoril baixou um bocadinho as linhas e condicionou o jogo interior. Marcámos em cima do intervalo e foi benéfico para nós. Fizemos o 2-0 com naturalidade, o Estoril reduz e apodera-se alguma ansiedade na equipa. Senti necessidade de estabilizar a equipa e conseguimos com o golo a fechar.

[Famalicão sofreu mais do que devia?] Futebol é sofrimento, intranquilidade. Não há facilitismos. O jogo é disputado com níveis de tensão altos. O 3-1 materializa bem o que se passou. O jogo poderia ter decorrido de outra forma.

[O que pretendeu com a entrada de Cádiz?] Preencher, ter mais um jogador na área. Tínhamos os corredores livres e queríamos mais um jogador na área para finalizar.»