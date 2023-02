Jhonder Cádiz foi suspenso por três jogos pelo Conselho de Disciplina, depois de uma confusão na qual acabou por ser agredido por Ygor Nogueira com um murro na cara.

Tudo aconteceu no encontro da última jornada com o Santa Clara, nos Açores. Numa sequência generalizada dentro da baliza do Famalicão, Cádiz agarrou a cara de Ygor Nogueira e insultou-o «repetidamente», segundo o árbitro.

Por isso foi suspenso três jogos.

O jogador foi ainda esmurrado pelo defesa do Santa Clara, que por sua vez foi punido com dois jogos de suspensão, tendo o Conselho de Disciplina considerado que a agressão foi em resposta aos insultos adversários.

Ainda no mesmo jogo, o antigo jogador Clemente, agora delegado do Santa Clara, foi suspenso 23 dias por utilizar «gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, dizendo e fazendo gestos com as mãos no sentido de vocês estão a inclinar o campo», escreveu o árbitro.