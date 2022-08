Zaydou marcou o primeiro golo da temporada e deu, também, ao Famalicão a primeira vitória do campeonato. O francês, que rubricou uma excelente exibição, apontou o tento solitário que permite à equipa de Rui Pedro Silva encarar o futuro com maior tranquilidade, agora que soma quatro pontos.

Já Mário Silva continua sem vencer, tendo conquistado apenas um ponto. O Santa Clara vai no terceiro desaire seguido, mas hoje bem se pode queixar da falta de sorte. O treinador dos açorianos foi obrigado a mexer por duas vezes, ainda no primeiro tempo, devido a lesões.

Poucas mexidas

Frente a frente estavam duas equipas que ainda não haviam vencido esta temporada e o melhor que conseguiram foi um empate. Em três jogos, os de Famalicão ainda não haviam marcado qualquer golo e já tinham sofrido cinco, pelo que melhorar os dois aspetos era urgente.

Já a formação açoriana, que tem praticamente um plantel novo, tal como disse na antevisão Mário Silva - 18 novos jogadores - empatou na ronda inaugural, na receção ao Casa Pia, e depois averbou duas derrotas pelo mesmo resultado (2-1).

Ainda assim, Mário Silva fez apenas uma alteração no onze inicial, tirando Sagna e lançando Diogo Calila. Rui Pedro Silva afinou pelo mesmo diapasão e trocou apenas um jogador em relação ao jogo de Barcelos. Alexandre Penetra sentou no banco de suplentes e regressou o capitão Riccieli.

Os açorianos entraram com boa atitude e com vontade de chegar ao golo e Allano ficou muito perto de inaugurar o marcador, mas o remate saiu a rasar o poste. Reagiram os locais e Alex Millán, de cabeça, colocou à prova os reflexos de Marco.

Ainda assim, acabaram mesmo por ser os famalicenses a inaugurar o marcador. Ivo Rodrigues marcou rapidamente um livre e colocou na área em Zaydou. O francês pegou no esférico, tirou dois adversários da frente, depois mais um, e rematou para o fundo das redes. Estava feito o primeiro golo do jogo e da época do Famalicão.

Até ao descanso, houve mais duas ocasiões de perigo, sem antes Mário Silva ser obrigado a mexer duas vezes na equipa por lesão de Diogo Calila, primeiro, e de Ricardinho, depois. E os protagonistas foram os guarda-redes. Marco defendeu o remate de Ivo Rodrigues e Luiz Júnior, com a defesa do jogo, impediu o golo de Rildo.

Alterações não resultaram

Na segunda metade, o técnico dos açorianos voltou a mexer na equipa, trocando Allano por Gabriel Silva. E ficou perto de marcar logo no reatamento, com uma cabeçada de Paulo Henrique a sair muito perto do poste. Contudo, a equipa continuava sem marcar e Marco Silva ia esgotar as substituições, mesmo antes de Rui Pedro Silva fazer a primeira.

O técnico famalicense começou por reforçar o miolo de terreno, fazendo entrar Pelé, e, mais tarde, refrescando o ataque com Heriberto e o estreante Francisco Moura, que chegou do Sp. Braga. O jogo ficou mais aberto e começou a haver mais aproximações de perigo às balizas.

Nesse capítulo, a perdida do encontro vai para o Santa Clara. Rápido contra-ataque da equipa açoriana, com Gabriel Silva a servir Matheus Babi que, com a baliza escancarada, rematou ao lado. Que perdida! Do outro lado foi Francisco Moura que, por duas vezes, ficou perto de uma estreia de sonho.

Até ao final, o Santa Clara tentou chegar ao golo, mas faltou sempre discernimento à equipa orientada por Mário Silva. Primeiro triunfo, justo, do Famalicão.