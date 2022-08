FIGURA: Zaydou (Famalicão)

Um golo e uma exibição espantosa. Zaydou fica na história por ter marcado o primeiro golo famalicense da temporada - e que golo! -, mas também pela excelente exibição no miolo do terreno. Possante e bom tecnicamente, o francês deu vida à equipa do Famalicão e acabou substituído completamente esgotado.

MOMENTO DO JOGO: Perdida de Babi

Foi a melhor e mais clamorosa oportunidade do Santa Clara desperdiçada de forma incrível. Após rápido contra-ataque, Gabriel Silva serviu Matheus Babi no coração da área que, com a baliza escancarada, rematou ao lado. Era o empate e a possibilidade dos açorianos levarem um ponto do Minho.

OUTROS DESTAQUES

Ivo Rodrigues (Famalicão): Teve a inteligência de ver Zaydou a isolar-se e de marcar rápido o livre que deu o golo famalicense. Ivo Rodrigues esteve em destaque no ataque, e perto de marcar, mas também deu uma preciosa ajuda a defender, nunca virando a cara à luta.

Marco (Santa Clara): É a ele que a formação açoriana deve a incerteza no resultado até ao final de jogo. Duas excelentes defesas na primeira metade e outras tantas na segunda, garantiram a margem mínima. No golo famalicense ainda tocou no esférico, mas nada pôde fazer para impedir.