*Por Frederico Figueiredo

Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, elogiou o «rigor tático» e «inteligência emocional» da sua equipa na vitória sobre o Santa Clara (1-0), neste domingo.

Análise ao jogo

«Antes de mais é preciso dar uma palavra aos nossos adeptos. Aos que vieram e aos que foram à nossa academia. Foi um jogo com condições climatéricas e um relvado difícil, com duas boas equipas amarradas. Ao intervalo falámos sobre onde poderíamos ter espaço e foi isso que fizemos. Tivemos rigor tático e inteligência emocional, o que não é fácil de fazer frente a uma equipa como o Santa Clara. Manter isto nem sempre é fácil, mas é fruto do trabalho diário que temos desenvolvido.»

Três pontos somados

«Acima de tudo, as vitórias dão confiança e empurram a equipa e os jogadores para momentos de mais risco. Depois dos resultados que tivemos, chegar aqui e dar a resposta que demos, é sinal de que os jogadores acreditam nas ideias. Hoje demos uma resposta forte, mas só faz sentido se dermos continuidade.»