Em termos estratégicos, foi uma primeira parte muito bem conseguida. Conseguimos dificultar o processo ofensivo do Famalicão, conseguimos fazer com que o Famalicão não ligasse jogo e ainda recuperamos algumas bolas para criar perigo. Foi uma primeira parte muito boa e uma segunda parte que esperávamos a reação do Famalicão.

Fizemos uma ligeira alteração e voltamos a estar desconfortáveis no jogo. Aqueles 10/15 minutos iniciais estiveram muito fortes, mas sem grandes oportunidades. Depois voltamos a ter transições e a sermos uma equipa perigosa. Foi uma boa exibição, a dar continuidade áquilo que fizemos na jornada anterior. O Santa Clara tem a equipa estabilizada e preparada para a segunda volta.

O Famalicão está numa posição que começa a ambicionar outras coisas, isso é natural. Sabíamos que o Famalicão, com 31 pontos, olhará para a posição que está e quererá manter para lutar por uma Liga Europa. Nós, a jogar fora de casa, não éramos favoritos para o jogo. Ninguém acreditaria que viéssemos aqui fazer o fizemos. Nós sabíamos que ao retirar bola ao Famalicão que esse nervosismo iria acontecer.

Hoje fomos audazes e a estrelinha acompanhou-nos. Eu quando falei na antevisão em estrelinha, falava de jogos que perdemos perto do fim injustamente, mas o futebol é assim, umas vezes dá e outras tira. Tirou até hoje mais vezes do que nos deu.

Começamos a época a perder em casa com o Famalicão, num resultado tremendamente injusto. Na altura dissemos que vínhamos retificar isso e, sabendo que estávamos na casa do 3.º classificado, voltamos a ser melhores e fomos mais felizes.