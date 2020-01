João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após frente ao Santa Clara:

«Foi um mau jogo nosso, claramente. Foi um jogo muito fraco, muito mau, muitas faltas, maus passes e por responsabilidade nossa. Não conseguimos fazer o nosso jogo e isso desconcentrou-nos. Não conseguimos dominar os momentos do jogo e, de facto, foi uma primeira parte muito má. Acabámos a primeira parte a perder 1-0, mas mais por aquilo que não conseguimos fazer do que pelo que o Santa Clara fez.

Na segunda parte melhoramos, alteramos alguns posicionamentos, porque não conseguimos criar desequilíbrios. Faltou-nos marcar, mas não fomos competentes para tal. Parabéns ao Santa Clara pela vitória.

Os primeiros 45 minutos foram claramente desperdiçados. Já fizemos parte de jogos com pouca qualidade, mas a ideia estava lá. Hoje não, não se entende porque nem isso conseguimos fazer. Desconcentramo-nos, não fomos competitivos, sofremos o golo e não conseguimos reagir.

A dupla de centrais que jogou fizeram uma excelente partida na jornada anterior e decidimos mantê-los no onze. Nós somos das equipas que mais golos marca de jogadores que vêm do banco, como o Anderson ou o Toni, até o Diogo. Temos jogadores que entram e criam desequilíbrios, mas isso é uma tarefa difícil em todos os jogos.

Não há pressão. A pressão é a nossa exigência, aquilo que nós queremos para o nosso jogo e para a classificação. Sabemos que a fasquia está alta, mas fomos nós que a colocamos alta. Temos adversários difíceis e é natural sentir mais dificuldades.

Não comento o lance do penálti. Dos árbitros não falo, porque o árbitro faz parte do jogo e tem todo o direito de errar, como eu erro. Custa-me um bocadinho a aceitar é o VAR errar. O VAR foi criado para não errar e não pode cometer erros grosseiros e falo do Famalicão e de todas as equipas. O árbitro vai errar sempre»