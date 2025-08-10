Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Famalicão:

«Falhou quase tudo. Não entramos no jogo, com uma entrada muito apática, a equipa não sei se por fadiga, mas não conseguiu entrar no jogo. Vitória justíssima do Famalicão que conseguiu tirar melhor partido do seu jogo com bola e dos seus jogadores e nós não tivemos capacidade para parar o adversário.

O primeiro golo perdemos a bola com um jogador de costas. Mesmo um Famalicão que foi muito melhor e isso nem tem discussão, as situações de perigo foram de transição e de perdas de bola nossas. Houve pouca interpretação do que o jogo estava a pedir. Não há muita discussão, nem sequer dá para falar porque nem sequer entramos no jogo. Não fomos a equipa que costumamos ser.

[Pondera fazer alterações na próxima quinta?] Temos de apresentar a melhor equipa na quinta-feira. Temos de olhar para o jogo, perceber quem está preparado e ir a jogo. Não vamos fazer disto uma catástrofe. A equipa tem estado a fazer um excelente trabalho, hoje não foi um jogo bom, tentar perceber porquê e temos de nos agarrar ao trabalho e áquilo que é a nossa organização. Vamos ser melhores de certeza no futuro».