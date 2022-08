O Famalicão oficializou a contratação do médio Santiago Colombatto, que assina um contrato válido por uma temporada.

O médio-defensivo argentino, de 25 anos, chega proveniente do Club Léon, clube mexicano treinado pelo português Renato Paiva. Na última época fez 38 jogos, marcou cinco golos e ainda deu duas assistências.

Trata-se de um regresso à Europa para Colombatto. Formado no River Plate, soma passagens pelos italianos do Cagliari, Pisa, Trapani, Perugia e Hellas Verona. Representou ainda os belgas do Sint-Truiden, antes de rumar ao méxico.