Declarações de Sorriso, avançado do Famalicão, na flash interview da SportTV, após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao FC Porto:

«Foi um jogo muito bom da nossa equipa, contra uma equipa bastante qualificada, como é o FC Porto. Começámos bem, mas contra essas equipas grandes não podemos errar. O erro custa muito caro. Quando um erra, todos erram. Agora, há que amenizar esses erros e considerar que na segunda-feira [contra o Benfica] temos um jogo muito importante para nós.»

Sobre não ter sido titular

«A nossa equipa tem qualidade. Quando sai um, entra outro e mantém-se o mesmo nível. Mostrámos o que é Famalicão. Hoje lutámos até ao fim pelo resultado, que não veio. Foi até um pouco injusto.»