Famalicão
4 abr, 22:46
Sorriso: «Quero agradecer à equipa, sem ela não consigo ter destaque»
Avançado do Famalicão fez uma grande exibição no empate frente ao FC Porto
RAS
Avançado do Famalicão fez uma grande exibição no empate frente ao FC Porto
RAS
Sorriso, jogador do Famalicão, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao empate no Dragão, frente ao FC Porto (2-2), para a Liga:
Análise ao jogo
«Temos de ser resilientes. Tivemos várias oportunidades, mas não marcámos. Continuámos focados no jogo e conseguimos marcar nas outras oportunidades que surgiram. Agora temos de dar sequência.»
«O sentimento é de alegria, mas é fruto do nosso trabalho no dia a dia, durante a semana.»
Grande época a nível individual
«Quero agradecer a Deus e a toda a equipa, porque sem ela não consigo ter esse destaque. Só quero continuar a trabalhar para ajudar o Famalicão.»
Importância do empate no Dragão
«Com certeza que este ponto vai ser muito importante no final da época.»
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TAGS: Famalicão Sorriso FC Porto Liga Mais Futebol
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