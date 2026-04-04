Sorriso, jogador do Famalicão, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao empate no Dragão, frente ao FC Porto (2-2), para a Liga:

Análise ao jogo

«Temos de ser resilientes. Tivemos várias oportunidades, mas não marcámos. Continuámos focados no jogo e conseguimos marcar nas outras oportunidades que surgiram. Agora temos de dar sequência.»

«O sentimento é de alegria, mas é fruto do nosso trabalho no dia a dia, durante a semana.»

Grande época a nível individual

«Quero agradecer a Deus e a toda a equipa, porque sem ela não consigo ter esse destaque. Só quero continuar a trabalhar para ajudar o Famalicão.»

Importância do empate no Dragão

«Com certeza que este ponto vai ser muito importante no final da época.»