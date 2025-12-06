Carlos Vicens disse, na sala de imprensa, ficou satisfeito com a segunda parte da equipa. Lembrou que a Liga é uma maratona e o importante é chegar ao final com o máximo de pontos possíveis.

O que pediu aos jogadores no intervalo?

Na primeira parte tivemos dificuldades na zona de pressão do Famalicão. Faltou ajustar o timing de pressão de alguns jogadores. Foi isso que ajustamos ao intervalo. Na segunda parte a equipa teve mais capacidade de se plantar no meio-campo do rival e ter o domínio do jogo.

Este jogo é importante para a confiança da equipa?

Os jogos são todos importantes. A Liga é uma maratona e o importante é que chegamos ao final com o máximo de pontos possível, isso conseguimos com muito trabalho. Temos de ser uma equipa que trabalha para a cada dia dar um passo em frente e ser melhor. Temos de ter essa mentalidade para a equipa seguir neste processo de crescimento. Agora temos de recuperar bem porque vem já um jogo para a Liga Europa. Temos de estar focado para enfrentar todas as competições.

Já dá para fazer um balanço da temporada?

O balanço do campeonato faz a comunicação social. Eu tenho de preparar já o próximo jogo. Amanhã vou rever o jogo e depois ver o que se pode melhorar e dar novo treino à equipa. Depois de sofrer um golo a poucos minutos do descanso e depois conseguir fazer uma boa segunda parte, é muito bom. Tivemos 21 remates contra esta equipa, o que é muito bom e ser capaz de fazer isso, transmite confiança à equipa. Temos de ser mais capazes de sofrer menos.