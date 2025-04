Carlos Carvalhal, treinador do Estoril, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Famalicão:

«Tivemos uma entrada em falso e fomos penalizados por um penálti. A perder 1-0, uma equipa que quer ganhar, responde e a equipa responde bem. Estivemos bem até aos 30 minutos, mas, nos últimos 15 minutos, houve um apagão e o Famalicão assumiu o jogo.

Na segunda parte, foi completamente diferente. Corrigimos algumas coisas, corrigimos posicionamentos, fomos mais pressionantes e, além do golo, tivemos duas ou três oportunidades. O Famalicão também teve uma ocasião, boa defesa do Lukas [Hornicek].

Estou muito contente com os meus jogadores, triste com o resultado, mas ficamos com a sensação de que se marcássemos uma daquelas situações que conquistávamos os três pontos.

[assume a candidatura ao 3.º lugar?] Não, continuamos a pensar jogo a jogo.

[regressos de Roger e Navarro] Não foi um jogo fácil para o Fran [Navarro], mas teve um comportamento dentro do expectável para um jogador que esteve afastado da competição. Numa situação diferente, o Roger, com um ritmo muito alto, sentiu-se muito mais a sua entrada devido à sua capacidade de explosão. Se entrasse de início, se calhar iria ter mais dificuldade, por isso acho que entrou na hora certa.

[o que tentou alterar ao intervalo?] O objetivo foi chegar mais à frente e aumentar a pressão sobre o Famalicão. A nossa equipa reajustou-se bem e criámos sempre dificuldades, mas globalmente na segunda parte a nossa equipa exerceu uma boa pressão sobre o Famalicão e houve uma mudança da primeira para a segunda parte».