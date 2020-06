Custódio, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após empate a zero frente ao Famalicão:

«Fizemos tudo para ganhar e avaliando aquilo que são os jogos pós-covid, foi uma partida de muitas oportunidades. Assumimos o jogo, podíamos ter feito dois ou três golos, mas falhamos no capítulo da finalização. Os golos vão aparecer porque quem trabalha como eles trabalharam hoje, os golos vão aparecer.

Este é o Sp. Braga que queremos no futuro. Um Sp. Braga com qualidade, com dinâmica e sempre equilibrado. O Famalicão é uma belíssima equipa, mas na segunda parte não foi à nossa baliza e isso demonstra a nossa qualidade.

Eu queria mudar a tática há algum tempo. Aumentar o ritmo da bola por trás, a qualidade na nossa saída de jogo e acrescentar homens de ataque da nossa equipa. Sinto que é o caminho certo. Fizemos tudo para ganhar o jogo e merecíamos ter ganho.»