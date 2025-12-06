FIGURA: Pau Vitor (Sp. Braga)

Pau Vitor marcou pela segunda vez no campeonato e deu três preciosos pontos ao Famalicão, que valeu a ultrapassagem e a subida ao 5.º posto. O avançado espanhol começou a render mais e a ser mais perigoso quando passou para o lugar de ponta de lança, acabando por ser decisivo. Esteve perto de marcar por duas vezes.

MOMENTO DO JOGO: Perdida escandalosa de Zabiri

Pouco depois do Sp. Braga ter feito o segundo golo e voltado à vantagem, Zabiri podia ter feito o empate. Simon Elisor surpreendeu na área com um pontapé de bicicleta que Hornicek defendeu de recurso. Com a baliza aberta e com tudo para voltar a igualar, o avançado marroquino não acertou na bola e desperdiçou um ponto.

OUTROS DESTAQUES

Sorriso (Famalicão): Fez gato e sapato de Largerbielke durante toda a partida. O extremo brasileiro esteve endiabrado e quem pagou as favas foi o central sueco. Saiu dos pés dele a assistência para o golo famalicense.

Zalazar e Grillitsch (Sp. Braga): Foram fundamentais as entradas destes jogadores no Sp. Braga. Os guerreiros passaram a dominar o meio-campo e a encostar a turma famalicense às cordas. Boa exibição dos dois.