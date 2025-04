Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Sp. Braga:

«Sim, fico com a sensação de que podíamos ter ficado com os três pontos num bom jogo de futebol. Entrámos bem, a saltar a pressão, a meter o jogo como gostámos e acabámos por fazer golo. No final da segunda parte podíamos ter definido melhor e podíamos ter ido para o intervalo a vencer por dois, o jogo seria diferente.

O Sp. Braga na segunda parte veio com outra energia, correndo mais riscos e trazendo coisas diferentes ao jogo. Nesse momento tínhamos de ter mais paz e mais pausa. A verdade é que depois o adversário também criou situações e podia ter feito golo como nós também podíamos ter feito. O resultado não nos deixa satisfeitos porque o futebol é resultado e para nós um bom resultado são os três pontos.

[exibição de Léo Realpe] A força deste grupo é o coletivo. Temos trocado jogadores constantemente e todos os que jogam têm dado boas respostas. O Léo é um jogador que conhecemos bem, que acreditamos muito e por isso é que o clube comprou o atleta. Ainda vai crescer muito no seu jogo, tem muito potencial, mas como ele há outros, todas as semanas aparece um nome novo. Este é um grupo que trabalha muito e a qualidade do processo permite o crescimento do jogador.

Hoje jogámos contra um adversário que tem muita qualidade, entre a mescla de experiência e juventude. A entrada do Roger trouxe coisas completamente diferentes. Saímos daqui com a sensação de que podíamos ter conquistado os três pontos. O Braga é uma equipa que gosta de esticar o jogo e isso desgasta muito os adversários. O Roger faz esse ataque muito bem e consegue criar situações no um para um. Os extremos trabalharam muito no processo defensivo.

[Justin marcador de penáltis] O nosso marcador é o Oscar Aranda, como não estava, o Justin assumiu, noutro dia pode ser outro. Foi irrepreensível na marcação e fez uma excelente exibição. A capacidade de entendimento que a equipa tem do jogo permite que as individualidades sobressaem.

[Olha para o 5.º lugar?] Olhamos para os jogos um de cada vez e não me preocupa quem joga antes ou depois. A classificação vai ser o reflexo do trabalho que é feito constantemente e dos resultados que vamos tendo».