Rui Pedro Silva espera de dificuldades para o aflito Famalicão, que defronta o Sporting de Braga, na jornada 17 que fecha a primeira volta da I Liga.

«Chegámos ao clube e tivemos logo um jogo da Taça de Portugal. Depois apareceu o surto de covid-19 no clube. Não foi fácil. Tentámos minimizar os problemas, mas agora estamos preparados e tivemos uma boa semana de trabalho. Estamos a trabalhar as nossas ideias, a implementar o nosso processo e vamos ter um jogo bastante importante no sentido de perceber o nosso crescimento e se as nossas ideias estão a ser bem acolhidas», referiu o novo responsável técnico dos famalicenses, que se vai estrear na I Liga como treinador principal.

«Viemos de uma boa semana de trabalho, mas temos a noção que estivemos quase 10 dias parados em casa, com bastantes atletas com covid-19, e nunca é benéfico estar parado em casa, por muito que tentemos minimizar esses problemas. Não podemos chamar uma semana tranquila, porque fizemos muitos testes e estamos sempre receosos que voltemos a ter mais algum atleta positivo e temos de reajustar as ideias. Mas estamos preparados para o jogo de amanhã [domingo]», garantiu.

Sobre o adversário, Rui Pedro Silva diz ter a lição bem estudada para a partida, na qual não poderá contar com Heriberto e Diogo Figueiras, devido a lesão.

«O Braga é uma equipa muito forte, tem uma boa estrutura e um treinador que tem uma ideia e um processo de jogo bem implementado, com muitos jovens na equipa principal, o que tem resultado. O jogo que fizemos com o Portimonense foi de alguém que chegou aqui única e exclusivamente com uma observação externa. Com o Braga já tenho outro tipo de conhecimento interno, tenho outro tipo de relação com os jogadores e sei o que posso esperar deles», explicou.

O Famalicão, em penúltimo lugar, com 15 jogos e 11 pontos, desloca-se, às 18:00, a casa do Sporting de Braga, no quarto lugar, com mais um jogo e 31 pontos, numa partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Fábio Melo, da AF Porto.