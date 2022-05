A vitória do Famalicão sobre o Sp. Braga por 3-2, com reviravolta no marcador, acabou em batalha campal no relvado. Após o final da partida, vários jogadores envolveram-se em confrontos, com David Carmo e Riccieli no centro da polémica. Os dois jogadores acabaram, de resto, por ver o cartão vermelho direto.