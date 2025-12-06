Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, disse que a equipa está num processo de desenvolvimento e que estes tipos de jogos os ajudam nisso. Lamenta que a equipa não tenha tido mais bola na segunda metade.

O que mudou na segunda parte para não conseguir ter bola?

Na primeira parte conseguimos criar situações e foi dividida. Conseguimos encontrar situações de um para um. Na segunda parte, o adversário ajustou a nossa marcação e criou-nos dificuldades defensivas. Sem defender bem, não há equipas que ataquem bem. Sentimos algum receio e não tivemos capacidade de ter bola. Depois de termos sofrido, libertamo-nos e criámos situações. Acabámos o jogo a criar situações que podiam ter dado o empate.

Deixa mais preocupado a segunda parte ou deixa motivado os 15 minutos finais?

Isto é um processo de desenvolvimento e isto é uma equipa que está a crescer. O Sp. Braga criou problemas que normalmente não temos e é mais um momento de aprendizagem. Aprendemos muito rápido e nós queremos aprender. Estes jogos vão fazer-nos crescer. O que não podemos é, perante estas dificuldades, deixar de querer jogar. Não querendo dizer que o adversário não foi um justo vencedor, que foi, se fossemos clínicos podíamos ter empatado.

Com as alterações perdeu a construção do jogo?

Já estávamos a ter essas dificuldades e quis trazer as ligações que conseguimos com o Estoril. Não tínhamos bola e perdemos confiança. Tentámos bolas mais longas e isso não conseguimos. Temos de ser mais agressivos e ter mais dinâmica.

Exibição de Zabiri

Não é surpresa para mim. Já acreditávamos muito nele no ano passado e não nos podemos esquecer que no ano passado já marcou. Está no seu processo de desenvolvimento, tem trabalhado muito e tem dado coisas diferentes. Vai continuar a crescer e é esse o nosso objetivo. Estes jogos dá-nos motivação para o futuro porque são estas dificuldades que nos fazem crescer.