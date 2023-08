O defesa do Famalicão, Otávio, revelou nas redes sociais que foi alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do Sporting, depois do encontro entre as duas equipas, da terceira jornada da Liga.

Na publicação, o jogador de 21 anos denunciou ter recebido «mensagens de cunho racista e xenófobo», «logo após o jogo».

«Tenho muito orgulho da cor da minha pele e do país de onde vim. O meu carácter e o meu profissionalismo foram moldados no lugar onde nasci e cresci. Em pleno século 21, com todos estes anos de luta pela igualdade, ainda vemos cenários de racismo. Recentemente houve o episódio a envolver o Vinícius Jr. que comoveu o mundo e mesmo assim parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que somos todos iguais», lê-se, na mensagem de Otávio.

«Essa não é uma luta só minha , mas de todos e não abro mão», acrescentou.

O Famalicão, recorde-se, perdeu por 1-0 frente ao Sporting, em Alvalade. Otávio fez os 90 minutos.