Iván Jaime, jogador do Famalicão, em declarações no final do empate (1-1) em Alvalade:

«Vínhamos com a intenção de somar os três pontos, sofremos um golo na primeira parte, mas reagimos bem e conseguimos marcar logo a seguir. Acho que fizemos um grande trabalho. Fomos uma equipa com uma ideia clara, jogámos o nosso futebol. O que mudou com Ivo Vieira? O treinador está a fazer-nos sentir a todos importantes, está a aproveitar toda a gente, a valorizar toda a gente e isso é muito importante num grupo de trabalho.»