Ivo Vieira, treinador do Famalicão, em declarações ao flash-interview da Sporttv, no final do empate (1-1) em Alvalade:

«O nosso intuito passa sempre por procurar mais do que o empate, mas estamos conscientes da valia do Sporting. Conseguimos somar um ponto, que é importante para a nossa luta. Os jogadores tiveram uma atitude fantástica em termos de organização defensiva. Cometeram um erro na primeira parte e o Sporting marcou um golo. Na segunda parte o Sporting criou mais uma ou outra oportunidade, o que é normal, mas nós fomos defendendo à medida do que era possível.

Tentámos sair, o Sporting não nos deixou, mas somámos um ponto e sabe-nos bem. Este empate é para os nossos adeptos que lutam por nós e ainda na nossa saída para Lisboa alguns estiveram, de forma ordeira, a apoiar-nos.

O que eu mudei? Num grupo todos os jogadores devem sentir-se parte do processo. Normalmente eu sou verdadeiro e frontal com os atletas, com os diretores, com os adeptos. As pessoas normalmente gostam que as pessoas lhe digam o que eles querem ouvir, eu não sou assim. Eu digo a verdade e não vou mudar, porque é nisso que eu acredito que deve ser um ser humano.»