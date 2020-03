João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 3-1 frente ao Sporting:

«Foi bastante tempo sem ganhar. Penso que o segredo teve a ver com a paciência e no acreditar na nossa forma de jogar. Nunca abdicamos dela e noutros jogos tivemos alguns dissabores. Traçámos um plano tendo em conta o adversário e a falta de alguns jogadores. Mudamos a forma de jogar e correu tudo bem. A vitória é justa.

[Fábio Martins a jogar no meio] O Fábio tem uma capacidade muito grande de jogar entre linhas. Sem o Gustavo, baixamos o Pedro e percebemos que podíamos criar desequilíbrios. O Fábio trouxe muita qualidade quer nas receções orientadas, no passe entre linhas, por isso estou satisfeito, por isso é natural que volte a jogar naquela posição.

[troca de treinador no Sporting] São situações normais, mas não vou comentar o negócio de outros clubes. Lá fora também acontece e temos de ver isso com naturalidade. Não sei se vai acontecer, mas desejo toda a sorte ao Silas e espero que as coisas se resolvam da melhor forma.

[possível saída do treinador beneficiou Famalicão] Esse ruído, entre aspas, passa-nos ao lado. Focámo-nos no nosso jogo e no nosso trabalho porque também atravessamos uma fase que não estávamos contentes. Por isso, o nosso foco foi esse e nunca nos distraímos.

[permanência praticamente garantida. E agora?] Agora vamos lutar por outros objetivos. Eu sempre disse que não íamos fugir a um objetivo que podemos lutar e é isso que vamos fazer. É um balneário ambicioso e um clube ambicioso. Sabemos que para lutar pela Europa que há clubes melhores apetrechados porque estão há aos a organizarem-se para essa exigência. Ainda assim, não vamos virar a cara à luta. Neste momento o nosso objetivo passa por consolidar o jogo. Vamos lutar e enquanto os pontos na tabela o permitirem, vamos fazer isso»