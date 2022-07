À margem do treino aberto do Famalicão, que decorreu nesta terça-feira, o presidente da SAD, Miguel Ribeiro, foi questionado sobre Pedro Gonçalves, que alinha Sporting, ainda que os famalicenses detenham metade do passe.

«O Famalicão tem 50 por cento do passe do Pedro Gonçalves. É, talvez, o melhor jogador a atuar em Portugal, pelo que, é um ativo muito importante para o Famalicão. Só o tempo vai dar essa resposta. Mas, se me pergunta se temos a convicção de que será o maior encaixe da história do Famalicão, disso não tenho a mínima dúvida», afirmou o dirigente, sublinhando que não pretende negociar a parte do passe do jogador que pertence ao Famalicão.

«Tenho interesse em que o Pote faça uma boa época, porque é um jogador com muito valor, que acrescentou muito ao Famalicão. Será sempre um primeiro 'made in Famalicão' e essa bandeira levará sempre com ele. Isso é que me dá, verdadeiramente, confiança e conforto: que ele esteja bem, que a carreira dele corra muito bem. O resto também será consequência, porque a nossa tranquilidade, do ponto de vista financeiro, hoje, também nos permite não estar com nenhum tipo de pressa nem de exposição a esse tipo de operações», vincou.

Miguel Ribeiro defendeu ainda a urgência de os minhotos terem um estádio novo. O presidente da SAD acredita que as novas infraestruturas são fundamentais para que o clube dê passos em frente no futuro.

«Esse é um projeto capital dentro da nossa esfera de crescimento. A Câmara Municipal é detentora do espaço. A indicação que temos é que vai avançar, mas pouco podemos fazer quanto a isso. Se me pergunta: o Famalicão não anda para a frente, enquanto não tiver esse estádio? Não tenho a mínima dúvida. O Famalicão e Famalicão SAD estão completamente estagnados, enquanto tiverem este estádio», realçou.

Miguel Ribeiro projetou ainda da nova época, que se vai basear na «estabilidade» e «a Europa será sempre uma consequência». «Vamos para a quarta época na Liga, já com alguma marca no futebol português, quer no nosso jogo, nos nossos jogadores, quer até nas nossas classificações, porque ficámos em sexto, nono e oitavo. Por isso, naturalmente, quando em três anos ficamos as três vezes na primeira parte da tabela, a nossa ambição passa por, pelo menos, repetir essa posição classificativa.»

De assinalar que no treino aberto do Famalicão estiveram dezenas de adeptos a apoiar a equipa.