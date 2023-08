Otávio, central do Famalicão, em declarações à Sporttv após a derrota em Alvalade com o Sporting:

«Fizemos um grande jogo, tanto ofensiva como defensivamente. Tivemos grandes chances de matar o jogo. Na primeira parte recuámos um pouco mais, na segunda conseguimos chegar mais na baliza adversária, mas eles marcaram numa bola parada. Temos grandes objetivos para conquistar e não é porque perdemos um jogo que vamos deixar de acreditar.

Acho que o Gyokeres devia ter sido expulso. O lance comigo era para amarelo, está tudo certo, mas o lance com o Riccieli também devia ter sido para amarelo, o Riccieli até está com o olho vermelho, era o segundo, o Gyokeres era expulso e eles ficavam com menos um, o que podia ter mudado tudo.»