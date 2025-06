O Famalicão está no pódio das equipas com mais jogadores presentes no Europeu de Sub-21 deste ano, que decorre entre 11 e 28 de junho, na Eslováquia.

A equipa portuguesa encontra-se na segunda posição, com seis jogadores «cedidos», empatada com o Zilina (Eslováquia) e o Dínamo Tbilisi (Geórgia).

Quem lidera esta lista é o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, com oito jogadores presentes na competição. Frankfurt (Alemanha) fecha o pódio, com cinco atletas.

Do lado do Famalicão, os representantes são Rodrigo Pinheiro (Portugal), Gustavo Sá (Portugal), Mathias De Amorim (Portugal), Otso Liimatta (Finlândia), Václav Sejk (Chéquia) e Otar Mamageishvili (Geórgia).