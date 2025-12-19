No rescaldo à eliminação da Taça de Portugal às mãos do FC Porto, no Dragão (4-1), Hugo Oliveira mostrou-se orgulhoso pela postura do Famalicão. Ainda assim, na noite desta quinta-feira, em conferência de imprensa, o timoneiro dos minhotos lamentou a incapacidade de os seus pupilos acompanharem o ritmo dos dragões.

Análise à eliminatória

«Foi um jogo competitivo, o resultado não reflete o que aconteceu. Fomos fiéis às nossas ideias, contra um adversário forte e que tira partido das oportunidades nos momentos capitais. Não tirámos proveito desses momentos. Não definimos como deveríamos. Saímos amargurados. Temos um grupo muito capaz, as alterações [no “onze”] foram com base no que acreditamos ser o melhor para a equipa. O FC Porto tem o poder de tornar qualquer momento oportuno para atacar.»

«Devemos escolher melhor os momentos para atacar, recuar e recomeçar. O adversário foi mais agressivo. No primeiro jogo com o FC Porto [para a Liga] não tivemos a paz que deveríamos, sem esperar o momento certo para soltar o homem livre. Devemos ser fiéis aos nossos princípios. Esta noite estivemos melhor.»

Orgulho para lá da derrota

«Vou ser honesto convosco, sinto orgulho. Porque sofremos cedo no Dragão, mas quisemos atrair o adversário, o que apenas está ao alcance de uma equipa com personalidade. Não tivemos receio, não batemos bola para a frente. Continuámos a ser nós próprios. Os golos do FC Porto foram em bola parada, ou a partir de perdas. Interessa aprendermos, esse é o nosso caminho.»