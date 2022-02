O Benfica venceu o Famalicão na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga de futebol feminino (1-0).

O único golo do encontro, disputado no Estádio Municipal José Martins Vieira (Cova da Piedade), foi apontado por Cloé Lacasse, com assistência da estreante Jéssica Silva.

No outro jogo desta primeira mão das meias-finais o Sporting de Braga bateu o Sporting por 3-2, no Estádio Municipal 1.º de Maio.

[foto do artigo: SL Benfica]