João Pedro Sousa em declarações aos jornalistas após a derrota com o FC Porto e consequente eliminação da Taça de Portugal. Treinador do Famalicão refutou as acusações de Pepe, que disse que Santiago Colombatto, jogador da equipa minhota, lhe chamou macaco em castelhano:

«Sejam jogadores, sejam treinadores, dirigentes, quem disser que o Colombatto ofendeu alguém, é mentira. É mentira. Não importa quem foi. Se alguém disse, é mentiroso ou percebeu mal. Há que ter cuidado com a forma como se acusam as pessoas.

[Falou com Colombatto?]

«Sim. O Santiago é um senhor. É um grande profissional. Deixa tudo no campo e não é na competição, é no treino, antes do treino e depois. No fundo, é um senhor. Só lhe perguntei uma vez e se ele tivesse, por alguma razão, feito o que o acusam, com o carácter que tem, ele assumia rapidamente e disse-me que é mentira. Se alguém o diz, treinadores, jogadores ou dirigentes, se dizem isso são mentirosos.»