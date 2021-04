Uma equipa da semana low-cost. É isso que temos no final da 25.ª jornada da Liga, na qual apenas um jogador dos chamados ‘três grandes’ tem entrada no onze ideal feito com base nas notas do Maisfutebol e da Sofascore, parceira do nosso jornal.

Pela segunda jornada consecutiva, o Famalicão é quem ‘cede’ mais jogadores à equipa da semana, ainda que desta vez o faça de forma isolada.

O triunfo da equipa de Ivo Vieira sobre o P. Ferreira fez com que Riccieli, Vinagre e Gil Dias sejam dos mais pontuados desta ronda.

O Tondela é umas das segundas equipas mais representada, com dois jogadores: Bebeto e Mario González, eleito também pelo Maisfutebol como figura da jornada.

O único jogador do top-3 com uma exibição suficiente para entrar na equipa ideal foi Sérgio Oliveira, do FC Porto, enquanto o adversário dos dragões, o Santa Clara, também coloca dois jogadores na equipa da semana: Carlos Jr. e Lincoln.

Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, e Beto, avançado do Portimonense, são os outros jogadores que completam o onze.