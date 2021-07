Bruno Alves, de 39 anos, afirmou que chega ao Famalicão para «ajudar a conquistar os objetivos».

O jogador, cuja contratação foi anunciada na quinta-feira, explicou, em declarações divulgadas nas redes sociais do clube, a importância de jogar no Famalicão, um clube que o pai, Washington Alves, também representou.

«O meu pai passou-me os valores todos, não só no futebol. Chegar a um lugar, uma cidade e um clube onde ele esteve tem um significado muito especial. Vim no sentido de poder ajudar, de transmitir tudo o que aprendi estes anos todos», diz Bruno Alves, num vídeo que conta também com a presença do pai.

«Quando as pessoas confiam em ti e te dão essa importância, devemos aceitar. Devemos jogar onde as pessoas nos querem. As pessoas querem-me e isso para mim significa muito», frisou.

«Estive muitos anos fora, chegou o momento de voltar a casa e estar mais perto da família. Posso competir a um bom nível e espero que possa ajudar o Famalicão a ser uma equipa melhor, a crescer e atingir todos os seus objetivos», disse ainda o jogador.

Sobre o que ainda pode dar no mundo do futebol, aos 39 anos, Bruno Alves tem as ideias bem definidas. «A minha entrega, dedicação, de estar em campo, o meu carisma são as minhas maiores qualidades. Hoje em dia vivemos num futebol em que os recursos técnicos são mais apreciados, mas adaptei-me com os valores antigos ao futebol moderno», frisou.

O internacional português prometeu «dar o melhor em campo» e transmitir tudo o que aprendeu: «Quero estar disponível e ser sempre uma solução para o treinador», revelou.

Bruno Alves assinou um contrato por duas épocas, depois de ter estado ao serviço do Parma, de Itália, durante três anos.