Manuel Ugarte vai ser confirmado como reforço do Sporting nas próximas horas. Depois de um longo período de negociação, o internacional uruguaio enfim deixou o Famalicão e, apurou a TVI e confirmou o Maisfutebol, já está em Lisboa para assinar contrato válido por cinco épocas com os leões.



Para garantir a contratação do jovem médio de 20 anos, a SAD leonina aceitou pagar cerca de 6,5 milhões de euros por 50% do passe. Também incluiu nos últimos dias a compra obrigatória de mais 10% a cada 30 jogos a titular - no total, serão mais 30% ao completar 90 jogos no onze inicial.



Se cumprir as metas contratuais, o Sporting vai passar a ser detentor de 80% do passe de Ugarte, tendo desembolsado então aproximadamente 12,5 milhões de euros. Os outros 20% pertencem ao Fénix, do Uruguai, onde o médio foi formado e estreou como profissional.