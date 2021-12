A Liga 2021/22 nem a meio chegou e já assistiu à mudança de oito nomes nos comandos técnicos das respetivas equipas. Nestas oito alterações, vale a pena sublinhar a situação no Santa Clara, que já vai para o terceiro treinador. Isto num clube que nas épocas anteriores conhecera sempre situações de grande estabilidade, primeiro com João Henriques e depois com Daniel Ramos.



Ivo Vieira é o oitavo nome nesta lista e não resistiu a um mau início do Famalicão na Liga, apesar do empate conquistado há dois dias em casa do Estoril-Praia. O treinador madeirense deixa os minhotos com 11 pontos e apenas duas vitórias em 15 jogos no campeonato. O Famalicão é 16º colocado.



TODAS AS MUDANÇAS DE TREINADORES NA LIGA:



8ª jornada: Daniel Ramos e entra Nuno Campos (Santa Clara)

8ª jornada: Petit por Filipe Cândido (Belenenses)

11ª jornada: Julio Velázquez por Vasco Seabra (Marítimo)

12ª jornada: João Pedro Sousa por Petit (Boavista)

12ª jornada: João Henriques por Lito Vidigal (Moreirense)

14ª jornada: Jorge Simão por César Peixoto (P. Ferreira)

14ª jornada: Nuno Campos por Tiago Sousa * (Santa Clara)

15ª jornada: Ivo Vieira por ? (Famalicão)



* treinador interino