O Famalicão, da I Liga, foi derrotado na manhã desta quarta-feira pelo Trofense, da II Liga, por 2-1, no terceiro teste de preparação dos famalicenses para a época 2022/23.

Após duas derrotas consecutivas, nos testes com o Estrela da Amadora e o Vilafranquense, a formação de Sérgio Machado venceu com golos do capitão Vasco Rocha e de Paulo Leiras. Para a equipa famalicense, o reforço Aléx Millán apontou o único tento.

A estreia do Trofense na edição 2022/23 da II Liga está agendada para dia 6 ou 7 de agosto, na receção à BSAD. No mesmo fim de semana, o Famalicão desloca-se ao terreno do Estoril Praia para dar o pontapé de saída na I Liga.

Os famalicenses já tinham ganho aos sub-23 e perderam depois com o Vizela.