João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Trofense:

«Foi um jogo difícil, com uma vitória difícil, uma vitória de trabalho. Esta é a imagem que temos de ter, independentemente do resultado. Se tivéssemos perdido estaria aqui a dizer a mesma coisa. Satisfeito com o comportamento dos jogadores e fizemos todos um bom trabalho.

Quem visse a equipa da semana passada e visse este jogo, achava que os jogadores e o treinador eram diferentes porque demos uma imagem completamente diferente. Está definido no clube e dentro do balneário que é assim que tem de ser.

[trocou poucos jogadores] Na antevisão disse que ia apresentar o melhor onze. Por ser a Taça ou outra competição não podemos alterar só por alterar. É o melhor onze para aquele jogo porque representamos um clube com uma história grande e temos uma responsabilidade grande. Não quer dizer que quem está fora que não tem qualidade. Sem que estão todos prontos».