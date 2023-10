Álvaro Pacheco, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após triunfo por 3-1 frente ao Famalicão:

«Claramente que o primeiro golo condicionou o jogo e dei-nos uma confiança e tranquilidade. Queríamos entrar de uma forma agressiva, mas marcar tão cedo ajudou-nos ao longo do jogo. O golo foi importante, mas acho que durante os 90 minutos a minha teve sempre um controlo sobre o jogo muito grande, teve sempre um controlo emocional e focado na estratégia para o jogo.

Na primeira parte fomos muito consistentes defensivamente e muito bem com bola. Fomos sempre à procura do segundo, que sai no momento certo e deu-nos uma tranquilidade ainda maior. Na segunda parte tentámos manter o foco e ir em busca do terceiro golo. Sofremos um golo de uma perda de bola nossa, mas o caráter desta equipa, a personalidade, fez com que se mantivessem focados. Fomos à procura do terceiro que nos deu a tranquilidade. Penso que a vitória é inteiramente justa, contra um grande adversário que já não perdia há quatro jogos.

[entrada menos boa no segundo tempo] Eu acho que não entrámos nervosos na segunda parte e até estávamos a controlar o jogo. A equipa sofreu o golo, sentiu um pouco, mas a equipa teve serenidade de resolver o problema. Depois disso, não vi grande oportunidades do Famalicão. Isso é mérito do grupo, do conceito de família que sustenta esta equipa e esta vitória é deles.

O André André no final do aquecimento sentiu um desconforto e optamos por não arriscar para ele regressar o mais rápido possível.

[esquema tático é para manter] Nós, com tão pouco tempo, tínhamos de manter o sistema tático e nós percebemos que este sistema é um ponto forte desta equipa porque têm rotinas. O que procuramos, é ver como a equipa evoluiu para a equipa ter uma variabilidade diferente. Em função do crescimento que a equipa vai ter, vamos ajustar porque a ideia de jogo tem de estar sempre a crescer».